“Cafè Zemian”: Berto Gavioli e Carlo Gregori protagonisti martedì 11 giugno

Dopo il successo della prima serata, vero debutto del caffè letterario geminiano “Cafè Zemian”, la nuova proposta di Modenamoremio che intende vivacizzare piazza XX Settembre. A salire sul palco del nuovo format ideato e organizzato da Modenamoremio, con il patrocinio del Comune di Modena, martedì 11 giugno, alle ore 20:30, saranno due nomi noti della cultura modenese, protagonisti dei due book show in programma.

Alle 20,30 il primo incontro sarà incentrato sull’opera artistica di Berto Gavioli, notissimo operatore culturale, gestore di teatri, attore, e doppiatore, qui in veste di scrittore, col suo terzo romanzo “La casa in città” uscito poche settimane fa per Pendragon editrice.

A dialogare con l’autore sarà la giornalista Maria Vittoria Scaglioni, delle pagine culturali della Gazzetta di Modena che parlerà con Gavioli non solo del suo romanzo più recente ma anche dei precedenti “L’alveare” e de “Il leon d’oro” vero successo editoriale di qualche anno fa. Nel nuovo romanzo, modenesissimo, ambientato in piazza Mazzini, nel cuore della città, si parte dall’omicidio del direttore del Teatro comunale e si attraversano i decenni degli anni di piombo, tra vicende familiari e storia con la S maiuscola.

Il secondo book show, che prenderà il via alle 21,30, al termine del primo incontro, vedrà protagonista il giornalista-scrittore Carlo Gregori, per oltre vent’anni giornalista della Gazzetta di Modena ed ora autore di successo col suo primo romanzo “Ogni estate a Lubecca” e con la raccolta di racconti “La donna orgasmo”. A “Cafè Zemian” Gregori porterà il suo lavoro più recente, uscito da pochi giorni, quel “Ricordi di un cacciatore di zanzare”, racconto lungo umoristico scelto da un editore davvero d’eccezione, la Galleria Mazzoli, vera eccellenza modenese nota nel mondo. L’opera, stampata in sole 300 copie, è impreziosita dai disegni del maestro Giuliano Della Casa. A parlare con Carlo Gregori di questa preziosa opera, e più in generale della sua produzione letteraria e della sua visione del mondo, sarà la giornalista del Resto del Carlino Valentina Reggiani.

Come ogni martedì, gli incontri saranno arricchiti da intermezzi musicali dei due chitarristi Niccolò Coverini e Chiara Goldoni del Conservatorio Vecchi Tonelli e dai brani interpretati da Sabino Genovese e Gianni Ognibene dell’associazione teatrale IL TEMPIO.

Ai presenti verranno omaggiate le cartoline d’autore realizzate con gli scatti di Diego Poluzzi e Stefano Selmi di ART DESIGN, una diversa per ogni incontro, in modo da formare una autentica collezione, iniziativa risultata molto gradita nella prima serata.

Ad aprire e chiudere l’appuntamento sarà la sigla “Modna!” del cantautore Luca Frigeri.