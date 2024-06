L’Azienda Servizi Bassa Reggiana ricerca 2 coordinatori pedagogici

È uscito il bando che ha come oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (25 H) NEL PROFILO DI COORDINATORE PEDAGOGICO” presso l’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana (ASBR)

L’incarico sarà a tempo determinato e tempo parziale ma qualora si ravvisasse un incremento delle esigenze organizzative, l’Azienda si riserva di estendere l’orario contrattuale fino a 38 ore settimanali.

La figura ricercata sarà inquadrata al livello VIII A del CCNL A.N.I.N.S.E.I. con una retribuzione lorda mensile di € 2.524,03 (composto da 1585.38€ paga base + 938.65€ superminimo) per il tempo pieno e sarà rapportato all’orario settimanale svolto. L’incarico avrà natura temporanea di 1 anno a decorrere dal conferimento dello stesso, con possibilità di consolidamento del ruolo, previa valutazione delle competenze professionali e delle esigenze organizzative dell’Ente.

DESCRIZIONE DEL RUOLO

Il Coordinatore Pedagogico opera nel contesto dei servizi educativi e ha la responsabilità del coordinamento delle strutture educative e del personale assegnato, con riferimento agli aspetti pedagogici, formativi ed organizzativi. In particolare, il coordinatore svolge le seguenti funzioni, sulla base della sua competenza tecnica specifica:

a) coordina, gestisce, programma le attività dei servizi educativi per l’infanzia, con compiti di coordinamento pedagogico ed organizzativo dei singoli servizi; b) monitora il budget di spesa dei servizi coordinati; c) elabora e progetta i contenuti e le attività dei servizi, garantendo il monitoraggio e la verifica delle attività complessive dei servizi educativi coordinati; d) si occupa della gestione di tutto il personale educativo ed ausiliario inserito nei servizi coordinati; e) orienta, sostiene e verifica la realizzazione del progetto educativo in tutte le sue fasi e nei servizi educativi integrativi; f) progetta, monitora e sostiene con le famiglie e le figure specialistiche i progetti inclusivi dei bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali; g) coordina e si rapporta con gli uffici dell’ASBR e con gli organismi di partecipazione sociale ed è garante della qualità della relazione con le famiglie.

COMPETENZE RICHIESTE

– Conoscenza dei principali approcci pedagogici;

– Conoscenza della storia, della filosofia e degli approcci dei servizi educativi della Bassa Reggiana;

– Conoscenza della rete e dei Servizi/Interlocutori;

– Competenze digitali;

– Elementi di funzionamento dell’Azienda Speciale;

– Motivazione al ruolo;

– Predisposizione al lavoro di gruppo e in equipe;

– Disponibilità e flessibilità;

– Capacità d’ascolto;

– Pianificazione e programmazione delle risorse disponibili;

– Coordinamento e sviluppo del gruppo di lavoro;

– Problem solving e innovazione;

– Autonomia;

– Comunicazione;

– Orientamento al cambiamento e flessibilità.

REQUISITI RICHIESTI

a) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: – Laurea LM-50 (56/S) Programmazione e gestione dei servizi educativi; – Laurea LM-57 (65/S) Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; – Laurea LM-85 (87/S) Scienze pedagogiche; – Eventuali equipollenze di titolo: sarà onere del candidato presentare apposita documentazione che attesti quanto dichiarato b) Conoscenza base della lingua inglese e conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse; c) Patente di guida B; d) Idoneità fisica all’impiego richiesto. I requisiti devono essere detenuti dal/la candidato/a alla data di presentazione dell’istanza e devono permanere anche al momento dell’eventuale conferimento di incarico.

DOMANDA DI CANDIDATURA

Gli/le interessati/e dovranno inviare, pena l’esclusione, i seguenti documenti:

– curriculum Vitae (firmato, corredato di foto, PDF) in formato EUROPASS aggiornato;

– lettera motivazionale (formato PDF) in carta libera dove l’interessato/a può esprimere le ragioni dell’interesse al conferimento dell’incarico e le esperienze maturate in ambito educativo;

Per candidarsi sarà necessario collegarsi al seguente link https://asbr.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Bando_Coordinatore_pedagogico_2024 dove sarà disponibile il modulo digitale di candidatura alla selezione.

Il termine ultimo di inoltro della domanda di ammissione è fissato per le ore 12.00 di venerdì 14 giugno 2024. In seguito, non sarà più possibile modificare o integrare i dati inoltrati.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

Comportano l’esclusione dalla selezione:

− l’incompletezza dei dati richiesti nella domanda di candidatura on line; l’Azienda si riserva di richiedere la regolarizzazione di domande incomplete rispetto a componenti non essenziali delle stesse;

− la mancata presentazione alla convocazione delle prove anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.

COLLOQUI

I colloqui si terranno indicativamente nella settimana del 1° luglio 2024; i dettagli saranno consultabili sul sito www.asbr.it

Il colloquio verterà sulle seguenti tematiche: − Linee pedagogiche e l’intreccio socioeducativo dei servizi educativi 0–18 anni; − Il funzionamento dei servizi educativi dell’infanzia: nidi e scuole d’infanzia, servizi integrativi; − Il pedagogista: figura di sistema; − Elementi di valutazione dei servizi educativi 0-6 e socioeducativi; − Elementi di organizzazione dei servizi educativi 0-6 e socioeducativi; − Elementi di funzionamento dell’Azienda Speciale.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO

All’atto dell’assunzione, l’Ufficio Personale dell’Azienda accerterà il possesso di tutti i requisiti d’accesso così come stabiliti dal presente bando di selezione e pertanto le dichiarazioni effettuate dal/la concorrente dovranno trovare corrispondenza in altrettanti documenti; in caso contrario l’Azienda provvederà ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. L’accertamento della mancanza anche di un solo requisito richiesto per la partecipazione alla selezione rappresenta condizione risolutiva del rapporto di lavoro stipulato con ASBR e depennamento dalla graduatoria.

Gli/le assunti/e saranno soggetti/e ad un periodo di prova come previsto da CCNL ANINSEI. Il mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro e di depennamento dalla graduatoria.

I/le lavoratori/rici saranno sottoposti a visita medica secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/2008. L’accertamento della eventuale inidoneità fisica, totale o parziale del/la lavoratore/rice, costituisce causa ostativa all’assunzione e rappresenta condizione risolutiva del rapporto di lavoro che pertanto assumerà efficacia solo all’esito del suddetto positivo accertamento.

Informazioni

Per eventuali richieste di supporto alla compilazione della candidatura in modalità on-line è possibile utilizzare Contact Form mediante il pulsante “hai bisogno d’aiuto?”

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane dell’Azienda, al n. 0522.1170115 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.