“Arrivederci scuola”: l’esperienza lavorativa di un insegnante a Bologna

Riceviamo e, volentieri, pubblichiamo la lettera di un docente circa la sua esperienza lavorativa in una scuola di Bologna:

ARRIVEDERCI SCUOLA !

Anche quest’anno scolastico sta ormai per volgere al termine, dunque, è questo il tempo di fare un bilancio della mia esperienza a Bologna. Infatti, ho trascorso questi ultimi mesi ad insegnare matematica ed alternativa ai bambini della primaria Grosso dell’IC 5 di Bologna. Per la precisione, alle classi IIA e IIB matematica, mentre alla IV A ed alla IV B alternativa. Questa non è stata per me la prima volta in una scuola elementare né in un a scuola del bolognese, dato che in passato avevo insegnato in quel di Monteveglio. In genere mi occupo di compiti amministrativi o archivistici però ciò non mi ha mai impedito di mantenermi attivo anche nel campo dell’insegnamento. Del resto, la soddisfazione che proviene dall’educare i bambini è cosa assai rara da eguagliare. A tal proposito, di questi mesi mi porto dietro il ricordo dei progetti svolti, delle uscite didattiche fatte assieme , delle

prove invalsi , dell’entusiasmo manifestato da tutti i miei scolari durante le lezioni: il segreto è coinvolgere il gruppo, fare in modo che nessuno rimanga indietro, stimolare conversazione e ragionamento collettivo.

Certo, se quest’esperienza è stata positiva, lo si deve anche al fattivo rapporto ed al clima

caldamente familiare riservatomi dalle colleghe e dalla Dirigente Scolastica. Sin dal primo giorno mi sono sentito a casa, non catapultato in una realtà estranea, bensì accolto come uno del gruppo. Per questo ho avvertito il sincero bisogno di scrivere queste poche parole: grazie a tutti!

Giorgio Mellucci