Garisenda, nuovo volto per il cantiere con l’allestimento “Bologna a cuore aperto”

“Bologna a cuore aperto” è il titolo dell’allestimento, in corso, il cui primo tassello è stato posto oggi con la rimozione delle recinzioni di cantiere che fino ad ieri circondavano l’area della Garisenda.

Sul lato tra i container e la torre Asinelli sono già state collocate le prime pannellature mentre nelle prossime settimane gli stessi container saranno utilizzati come superfici narrative per raccontare ai visitatori la storia delle Due Torri, per informare i cittadini sulle attività di cantiere, per ricordare che botteghe e negozi resteranno aperti e più in generale per migliorare – in questa difficile fase – la vivibilità di un’area frequentata e amata da tutti.