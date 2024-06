Domenica a Sassuolo la “Camminata dei parchi della città”

Per Star Bene Diabetici Insieme ODV e la Comune del Parco di Braida, organizzano per domenica mattina 9 giugno 2024 la “Camminata dei parchi della città” con partenza dal parco Amico di Braida. Prima della partenza, prevista alle 9:00, sarà possibile provare la glicemia e al rientro fare una colazione sana ed energetica per poi riprovare la glicemia e mangiare frutta e verdura al naturale. TUTTI POSSONO PARTECIPARE.