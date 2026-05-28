Moodna park, vietati vetro, lattine, materiale pirotecnico e gli spray al peperoncino

In occasione del Moodna park 2026, la manifestazione ricreativa e musicale patrocinata dal Comune di Modena in programma dal 29 maggio al 7 giugno al parco Enzo Ferrari, vengono vietati vetro, lattine, materiale pirotecnico e gli spray al peperoncino.

Dalle ore 16 di venerdì 29 maggio alle ore 3 di lunedì 8 giugno è infatti vietato vendere per asporto, somministrare o portare con sé bevande in contenitori di vetro o lattine all’interno del parco Ferrari. Chi circola nell’area, inoltre, non può portare con sé materiale pirotecnico (mortaretti, petardi o altro) e altri strumenti di autodifesa offensivi, come ad esempio lo spray al peperoncino.

Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal sindaco Massimo Mezzetti, sulla base di quanto condiviso al tavolo tecnico presso la Questura, a garanzia dello svolgimento in sicurezza della manifestazione, che si rivolge ai pubblici esercizi (divieto di vendita, somministrazione o cessione a titolo gratuito per asporto di bevande in vetro o lattine) e a coloro che circolano nell’area (divieto di portare con sé contenitori in vetro e lattine per il consumo di bevande, ma anche materiale pirotecnico e altri strumenti di autodifesa offensivi).

Il provvedimento mira a tutelare l’incolumità dei cittadini e il decoro urbano durante l’intera durata dell’evento che richiamerà una certa affluenza di pubblico. L’abbandono e, quindi, la presenza di contenitori in vetro abbandonati, spesso rotti o potenzialmente utilizzabili in modo improprio, rappresenta infatti un rischio per la sicurezza delle persone e contribuisce al degrado degli spazi pubblici.

La mancata osservanza del divieto di vendita o somministrazione comporta una sanzione amministrativa compresa tra 77 e 462 euro. Per la trasgressione del divieto di detenzione di contenitori in vetro è invece prevista una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro. In entrambi i casi potrà essere disposto il sequestro amministrativo dei materiali.