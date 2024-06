Quasi 56.000 a Carpi gli aventi diritto al voto per le Amministrative

Sono 54.963 (per le Europee) e 55.883 (per le Amministrative) i carpigiani chiamati alle urne per la tornata elettorale di sabato 8 e domenica 9 giugno, in lieve crescita rispetto al 2022. La differenza fra i due gruppi di aventi diritto è dovuta ai cittadini Aire dell’Ue che hanno scelto di votare nel proprio Paese (solo per le europee quindi). Come sempre in maggioranza le donne: 28.791 contro 27.092 uomini alle Comunali, 28.345 femmine e 26.618 maschi alle Europee. Un migliaio i “nuovi” elettori (neo maggiorenni).

Le sezioni elettorali sono 74, compresa quella del “Ramazzini”, che funge anche da “sezione ospedaliera speciale” per raccogliere nei reparti il voto degli elettori che non possono alzarsi dal letto. Tre sezioni (le n. 15, 16 e 17) cambiano sede, per altre quattro si conferma lo spostamento già avvenuto (n. 3, 62, 12, 13).

Ai seggi saranno impegnati 447 cittadini (298 scrutatori, 75 presidenti e 74 segretari), ai quali si aggiungerà un centinaio di dipendenti comunali e dell’Unione complessivamente in servizio, a rotazione, per le attività connesse nelle due giornate di voto e in quella di lunedì 10 giugno, quando è previsto (dalle 15) lo spoglio per le amministrative (lo scrutinio per il Parlamento Europeo inizierà domenica sera, appena chiusi i seggi). Si vota sabato 8 dalle 15:00 alle 23:00, domenica 9 dalle 07:00 alle 23:00.

Il Comune rinnova la raccomandazione di verificare in questi giorni la tessera elettorale: in caso di smarrimento o esaurimento spazi o aggiornamento della residenza interna al Comune, basta recarsi di persona (non serve appuntamento) a ritirare la nuova presso l’Ufficio elettorale, senza attendere i giorni del voto ed evitando così attese.

Queste le aperture straordinarie dell’ufficio elettorale (via Don Minzoni 1/AA): oggi e domani (mercoledì 5 giugno) dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30; giovedì 6 e venerdì 7 giugno, orario continuato dalle 09:00 alle 18:00; sabato 8 giugno, orario continuato, dalle 09:00 alle 23:00; domenica 9 giugno, orario continuato, dalle 07:00 alle 23:00; i recapiti sono: telefono 059649574 o 059.649572, mail elettorale@comune.carpi.mo.it.

Sul sito del Comune, all’indirizzo https://www.comune.carpi.mo.it/aree-tematiche/voto-e-partecipazione/elezioni-24/96755-elezioni-2024 si trovano tutte le informazioni utili sulle modalità di espressione del voto, le liste dei candidati, necessità degli elettori per casi particolari (voto domiciliare, voto assistito, accompagnamento ai seggi, ecc…).