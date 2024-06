Nuovi spazi al Centro Provinciale Istruzione Adulti, sede di Sassuolo

Sono stati consegnati i nuovi spazi ristrutturati al CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) sede di Sassuolo, che hanno permesso di riunire tutte le attività presso un unica sede, più comoda da raggiungere per gli studenti e più funzionale per gli insegnanti che possono così lavorare senza spostarsi da una sede all’altra, permettendo dunque un’organizzazione più facilitata e razionale dei corsi stessi.

Sono state infatti allestite in collaborazione con l’assessorato alla pubblica istruzione e gli uffici tecnici, una nuova aula grande e una più ridotta per attività per gruppi più piccoli al primo piano.

Tutta l’ala delle scuole Collodi è così destinata alle attività di alfabetizzazione di base e formazione degli adulti ed è fornita di cancello e ingresso indipendente per un accesso esclusivo degli adulti al centro, con la presenza al piano terra anche della segreteria per le informazioni e l’iscrizione.

Adulti frequentanti che non sono solo stranieri per l’alfabetizzazione di base, ma anche italiani che invece desiderano ottenere il diploma di scuola media per ottenere e/o cambiare lavoro.

Attualmente infatti, a fronte di iscritti sempre in aumento, il Centro svolge nella sede di Sassuolo 14 corsi di L2, più 3 corsi di scuola media e propone inoltre un corso di inglese, uno di scienze e ben 3 corsi di base e/o più avanzati di informatica, fornendo così le basi necessarie per una buona integrazione nella società e sul lavoro degli adulti frequentanti.