Modena: va in pensione Tommaso Trenti, Direttore di Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica

Dopo oltre vent’anni di attività presso l’Azienda USL di Modena, va in pensione il dottor Tommaso Trenti, Direttore del Dipartimento Integrato Interaziendale di Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica, ruolo che passa come facente funzione al dottor Mario Sarti.

Trenti ha iniziato la sua carriera in Ausl nel 2001 come Direttore della Struttura Complessa di Patologia Clinica dell’Ospedale di Pavullo. Tre anni dopo, nel 2004, è diventato responsabile del Dipartimento di Patologia Clinica dell’Ausl di Modena. Nel 2005 in occasione dell’inizio delle attività dell’Ospedale Civile di Baggiovara inaugurato a giugno di quell’anno, ha avuto l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Tossicologia e Diagnostica Avanzata poi divenuta Struttura Complessa di Medicina di Laboratorio nell’Ospedale Civile, incarico svolta fino ad ora.

Di particolare rilevanza è stato il ruolo svolto dal dottor Trenti nella progettazione e implementazione di BLU ovvero il Laboratorio di riferimento per tutta la rete della diagnostica modenese, recentemente inaugurato dopo un potenziamento che lo ha reso ancora di più una delle realtà di riferimento a livello nazionale.

Durante la sua carriera professionale, Trenti ho svolto un’attività scientifica ricoprendo ruoli in diverse società medico-scientifiche nazionali e internazionali, in particolare è stato Presidente della Società Italiana di Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio, dove è attualmente Past President, e nel 2023 è stato Copresidente di WorldLab Rome 2023 il Congresso Internazionale della Medicina di Laboratorio tenutosi nella capitale con la presenza di oltre 12mila professionisti e scienziati provenienti da tutto il mondo.

Il dottor Trenti è autore o coautore di oltre 290 pubblicazioni citate nelle banche dati internazionali, di centinaia di comunicazioni e relazioni a Congressi Nazionali e Internazionali di Medina e ha curato testi di Medicina di Laboratorio, in particolare sul tema dell’appropriatezza e efficacia del processo clinico diagnostico.

“La Direzione Generale dell’Azienda USL di Modena ringrazia il dottor Trenti per il grande lavoro svolto in oltre due decenni di carriera, per la sua competenza e l’impegno per migliorare i Dipartimenti da lui guidati, anche in un’ottica di innovazione e sguardo al futuro. Il suo esempio, anche come autore di pubblicazioni e gli incarichi rivestiti in prestigiose società medico-scientifiche, rappresenta uno stimolo di crescita per tutti i professionisti dell’Azienda sanitaria”.