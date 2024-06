Il Cau di Modena: due incontri nelle polisportive per saperne di più e chiarire dubbi

Sono in programma nei prossimi giorni due incontri informativi sul Cau di Modena, il nuovo Centro di assistenza e urgenza che l’Azienda USL sta aprendo in diverse zone della provincia in linea con la normativa della Regione Emilia-Romagna.

A Modena il Cau è attivo da aprile scorso nell’area del Policlinico, di fianco all’ingresso numero 31. E’ aperto 7 giorni su 7 dalle 8 di mattina e, da alcuni giorni, ha ampliato l’orario fino alle 24.

Per sapere di più su questa nuova struttura l’Ausl ha organizzato due incontri informativi aperti alla città: martedì 4 giugno alle ore 18 alla Polisportiva Modena Est e mercoledì 5 giugno, sempre alle 18, alla Polisportiva Gino Nasi. Saranno presenti i professionisti dell’Azienda USL, tra cui il Direttore del Distretto sanitario di Modena Andrea Spanò, a disposizione per spiegare il funzionamento del Cau, quali sono i sintomi per cui è possibile rivolgersi ai medici e infermieri che lavorano nella struttura.