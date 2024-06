Il 9 giugno la 12°edizione della Magnalonga Vivisanvito

Con un percorso leggermente ridotto e modificato rispetto alla precedente edizione che parte e arriva dal Parco del Guerro, domenica 9 giugno si tiene la 12°edizione della Magnalonga Vivisanvito che spalancherá ai partecipanti le porte all’estate 2024.

Un ampio spazio verde diventato il cuore vitale del paese, dopo aver attraversato la campagna locale sostando solamente da privati cittadini che offerto il proprio territorio con grande senso di appartenenza a San Vito.

Il menù rivisitato grazie alla nuova collaborazione con la Condotta Slow Food “Vignola e Valle del Panaro” offre ai partecipanti la possibilità di degustare prodotti provenienti da 3 presidi Slow Food del territorio, Caseificio di Rosola, Cantina Ferraretti e Az. Ag. Balugani Roberto e la nuova attività “Gastronomia contadina” di San Vito che fanno della qualità il loro marchio di fabbrica.

Sei orari di partenza e relativi gruppi tematici che contraddistinguono la “Vivisanvito” rispetto alle altre magnalonga, perché danno la possibilità ai partecipanti di sfogare la loro creatività e di ritrovarsi in una sorta di carnevale estivo dove quest’anno si è optato di onorare le Olimpiadi estive di Parigi.

Ogni tappa sarà accompagnata da un intrattenimento musicale e qualche sorpresa sempre a tema. Partenza e arrivo con DJ.

Come deciso dalla prima edizione, il ricavato verrà in parte devoluto al gruppo sportivo di powerchair, hockey e calcio su sedie a rotelle, per sostenere le spese d’iscrizione ai prossimi campionati 2024/25

Luogo: Partenza e arrivo – Parce del Guerro, Via Marie Curie San Vito di Spilamberto

Data: 9 Giugno 2024

Organizzazione: Associazione ViviSanVito con il patrocinio del Comune di Spilamberto

Sito Web: www.vivisanvito.it/2024/04/06/magnalonga-gustasanvito/

Email: gustasanvito@vivisanvito.it

Facebook: https://www.facebook.com/vivisanvito

Instagram: vivisanvito

Ingresso a pagamento