Bologna Portici Festival, gli appuntamenti di martedì 4 giugno

È una Sinfonia sospesa per pianoforte e bolle la produzione originale della prima giornata di Bologna Portici Festival, la festa urbana organizzata dal Comune di Bologna per celebrare il prestigioso riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità Unesco a uno dei suoi elementi più caratteristici e unici al mondo, valorizzando il connubio tra patrimonio e creatività e il ruolo ‘ispiratore’ che anche il paesaggio cittadino ha sulla dimensione artistica e culturale.

Già sold out i due spettacoli delle 21.30 e delle 22.15, è stata aggiunta una terza replica alle 23, martedì 4 giugno nel Cortile di Palazzo Malvezzi Campeggi (via Zamboni 22) con la performance, realizzata in collaborazione con Dulcop, che unisce le immagini del visual artist David Loom alla musica composta ed eseguita dal vivo da Daniele Furlati, celebrazione della bellezza e della preziosità fugace di ogni momento della vita. Per prenotare: https://bit.ly/455j4TO

Una performance che, assieme ai concerti, inaugura la programmazione di via Zamboni, quest’anno uno dei quattro distretti del Festival: alle 18 il Chiostro di Palazzo Magnani (via Zamboni 20) ospita il concerto per oboi e corno inglese del Trio Klainà, organizzato da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Unicredit in collaborazione con il Conservatorio G.B.Martini, omaggio al repertorio romantico tra Beethoven e Franz Krommer. Alle 20.30 si esibiranno alla Pinacoteca Nazionale (via delle Belle Arti, 56) il Coro di voci bianche e il Coro Giovanile del Teatro Comunale di Bologna diretti da Alhambra Superchi in InCanto, spaziando tra le opere di Bellini, Boito, Donizetti, Mozart e altri, accompagnati al piano dal Maestro Alessandro Trebeschi, evento a cura di Musei Nazionali e Fondazione Teatro Comunale di Bologna.

Tra portici e torri si muovono le visite guidate: alle 13 l’appuntamento è all’Archivio di Stato in piazza dei Celestini per accedere alla Torre Catalani, una delle più importanti e misteriose della città, la cui storia la lega alla Commedia dantesca. Su prenotazione: https://bit.ly/3WXDSdH

Alle 15.30, partenza dal portone d’ingresso di Palazzo d’Accursio per l’itinerario Alla scoperta delle Torri, tra Torresotti, Case-Torri e Torri gentilizie. Su prenotazione: https://bit.ly/3XfUk9B

Sempre da Palazzo d’Accursio si parte alle 17.30 per I segreti dei Portici, viaggio lungo i secoli per scoprire l’evoluzione dell’elemento urbanistico bolognese per eccellenza, dai primi “sporti” ai portici lignei, da quelli gotici a quelli ottocenteschi. Su prenotazione: https://bit.ly/3VhAWrl

La piazza Coperta di Salaborsa ospita, fino al 25 giugno, La luce di Bologna, a cura di I-DEA, mostra fotografica che celebra la nuova illuminazione urbana e monumentale del cuore di Bologna a documentare il prima e dopo di portici, porte e principali siti monumentali della città. All’Arena del Sole alle 21 scopriremo Lo stress di fare… il pittore assieme a Luca Caccioni nella seconda serata di Tutto Esaurito, la prima rassegna terapeutica italiana che coinvolge gli ospiti, a colloquio con il giornalista Emilio Marrese e uno psicoanalista, per raccontare come affrontano lo stress del proprio mestiere. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, info e prenotazioni su www.siproduzioni.it

Il Festival è quest’anno un omaggio al riconoscersi parte di una città speciale, che sa tenere insieme tradizione e innovazione, che sa aprirsi al mondo senza snaturarsi, che sa riconoscere le sue bellezze e prendersene cura. Una città che ti resta dentro, come dichiarano tanti degli artisti che renderanno speciale l’edizione 2024 del festival e che saranno protagonisti di produzioni originali, pensate, progettate e realizzate ad hoc per celebrare questa occasione e per questo ‘uniche’.

Il Bologna Portici Festival è un evento promosso dal Comune di Bologna, con il sostegno del Ministero del Turismo e della Regione Emilia-Romagna. Si ringraziano per la collaborazione le tantissime realtà coinvolte: l’Alma Mater Studiorum e in particolare il Dipartimento di Scienze Giuridiche e il Sistema Museale di Ateneo, la Città Metropolitana di Bologna, il Conservatorio G. B. Martini, il Teatro Comunale, l’Accademia di Belle Arti, la Pinacoteca Nazionale di Bologna, Bologna Servizi Cimiteriali, il BFC, l’Arcidiocesi di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Unicredit, Fondazione Bologna Welcome.

Si ringrazia l’azienda Dulcop, eccellenza bolognese nella produzione di bolle di sapone, che, oltre allo spettacolo Sinfonia Sospesa per pianoforte e bolle, regala al pubblico le bolle di sapone del Bologna Portici Festival.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ad accesso libero o su prenotazione.

Le diverse modalità di accesso alle visite guidate sono indicate sul sito che riporterà anche le eventuali variazioni al programma e le sedi degli eventi in caso di maltempo: bolognaporticifestival.it