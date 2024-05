Progetto Conciliazione vita-lavoro 2024: sostegno economico per la partecipazione dei piccoli fioranesi ai centri estivi

Anche per l’estate 2024 il Comune di Fiorano Modenese ha aderito al Progetto “Conciliazione vita-lavoro” della Regione Emilia Romagna. Si tratta di un sostegno economico alle famiglie con figli di età compresa tra i 3 anni ei 13 anni (nati dal 1/01/2011 al 31/12/2021) a copertura della retta di frequenza dei centri estivi aderenti. La fascia di età si estende fino ai 17 anni, quindi ai nati dal 1/01/2007 (e sempre fino al 31/12/2021), in caso di disabilità certificata.

Il contributo regionale – che prevede l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo – può essere richiesto da famiglie in possesso dei requisiti previsti dal Bando e con un ISEE non superiore ai 24 mila euro. L’importo del contributo corrisponde alla rata di frequenza settimanale di centro estivo, nel limite di 100 euro a settimana per un massimo di 3 settimane o anche più, ma comunque fino al raggiungimento del tetto massimo di 300 euro per figlio.

Il periodo per presentare domanda va da lunedì 3 giugno fino al 28 giugno 2024. I genitori interessati potranno farlo online, utilizzando le credenziali SPID attraverso al sito del Comune di Fiorano Modenese, alla voce “Centri Estivi per famiglie – Contributi” dove si trovano il Bando e tutte le informazioni utili.

Per informazioni contattare il Servizio Istruzione allo 0536/833420 tramite la mail scuola@comune.fiorano-modenese.mo.it.