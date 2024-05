Luci a San Luca, i provvedimenti del traffico a Bologna

Per permettere alla cittadinanza di partecipare all’evento Luci a San Luca, dal 5 al 9 giugno, dalle 21:30 alle 5, via di San Luca sarà chiusa al traffico, esclusi i residenti.

La strada sarà chiusa anche lunedì 3 giugno dalle 21:30 alle 24.

I residenti del tratto di via San Luca da via Porrettana al civico 21 dovranno accedere e uscire da via Porrettana. I residenti del tratto di via San Luca da Largo Nasalli Rocca al civico 27 dovranno accedere e uscire da Largo Nasalli Rocca.

Inoltre in questi giorni, fino al 2 giugno, via di San Luca sarà a senso unico alternato in corrispondenza dei lavori di allestimento della manifestazione.