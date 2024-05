Contrasto allo spaccio di droga e ai reati contro il patrimonio al Quartiere Navile

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile, nell’ambito delle consuete attività finalizzate al contrasto dei reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato una italiana 26enne, senza fissa dimora, già nota alle forze dell’ordine, accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope e segnalato alla Prefettura di Bologna, come assuntori di sostanze stupefacenti, un cittadino italiano 23enne e una cittadina indiana 22enne, trovati entrambi in possesso di alcuni grammi di Ketamina. La 26enne, inoltre, è stata anche deferita all’Autorità giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Una pattuglia dei carabinieri della stazione di via Cipriani, in transito lungo la strada che conduce all’interno del Parco di Villa Angeletti, ha notato un camper in sosta con la presenza di due coppie di persone nelle sue immediate vicinanze; insospettitisi, li hanno controllati. Perquisito l’uomo, è stato trovato in possesso di 2 grammi circa di Ketamina mentre nelle tasche della ragazza 22enne è stato ritrovato un grammo circa di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo Metanfetamina. Le operazioni di perquisizione si sono estese poi anche all’interno del camper, di proprietà della ragazza, dove i Carabinieri hanno recuperato Metanfetamina, Ketamina, Ecstasy, Oppio e Md, oltre a vario materiale utilizzato per il confezionamento, 3 bilancini di precisione, 1 coltello lungo circa 20 cm e 278 euro circa di denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio, tutto suddiviso in banconote di vario taglio. Quanto rinvenuto è stato tutto sequestrato e la droga consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna. La giovane è stata arrestata per la detenzione della droga ed al termine del processo con rito per direttissima, l’arresto è stato convalidato e la donna sottoposta alla misura cautelare personale del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.

Altro episodio è successo presso il centro commerciale Minganti di via della Liberazione dove, un’altra pattuglia della stazione di via Cipriani, è intervenuta a seguito di una segnalazione giunta al 112 per uno straniero, il quale, in possesso di un sasso, dopo aver danneggiato la porta di ingresso del centro commerciale ancora chiuso al pubblico e una vetrina di un negozio, si è adagiato su di un tavolino a dormire. L’uomo, 23enne straniero, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna per tentato furto, danneggiamento e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.