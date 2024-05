Continua fino a domenica il Mercato Europeo di Confcommercio in centro storico a Modena

Sventolano maestose su via Emilia le bandiere di oltre 30 paesi, riempiendola con i profumi, i sapori, i colori ed i prodotti tipici dei territori di provenienza: Austria, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito, Spagna, da alcuni Paesi extra-europei come Argentina, Brasile, Israele e da tante regioni Italiane.

Sono oltre cento le bancarelle che fino a domenica animeranno il centro storico, un’occasione per fare il giro del mondo rimanendo nel cuore di Modena: partendo dal Trentino Alto Adige con i tipici canederli, fino ad arrivare in Spagna con la Paella alla Valenciana, facendo un “pit-stop” in Germania per assaggiare la birra cruda e i wurstel con crauti, in Belgio per gustare i coccoretti o in Olanda per assaporare i Poffers.

Dall’Europa sbarcherà anche una ricca offerta di prodotti artigianali, come le ceramiche, la bigiotteria, le tele stampate, gli olii e le essenze dalla Francia, l’abbigliamento tecnico e sportivo da montagna.

«Centro storico colmo di persone in occasione della prima giornata del Mercato Europeo organizzato da Confcommercio Modena», commenta Tommaso Leone, presidente provinciale di Confcommercio, « una grande occasione di incontro, capace di ravvivare il centro storico e di attirare, per un weekend, migliaia di visitatori locali e di turisti a Modena».