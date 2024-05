Guastalla: rifiuta di mostrare il biglietto del treno e i suoi documenti. Denunciato

Si trovava a bordo del treno regionale con direzione Parma, quando si è rifiutato di mostrare al controllore sia il biglietto obliterato per la relativa tratta che le proprie generalità. Il Controllore ha allertato il 112 che a sua volta ha inviato sul posto, in Piazzale Marconi, una pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia dei carabinieri di Guastalla. I militari giunti sul posto, banno atteso l’arrivo del treno, dal quale è sceso il controllore con un giovane mostratosi sin da subito restio al controllo, con fare sospetto, tentando più volte di allontanarsi.

È accaduto l’altra sera intorno alle ore 20:00, quando un controllore delle ferrovie contattava il 112 segnalando la presenza di una persona di sesso maschile la quale non mostrava il biglietto obliterato e che, al contempo, si rifiutava di mostrare i propri documenti personali. In piazzale Marconi giungeva una pattuglia del nucleo operativo radiomobile di Guastalla che, all’arrivo del treno, visto l’atteggiamento sospetto del giovane, decideva di approfondire gli accertamenti rinvenendo all’interno delle tasche dei pantaloni del giovane un portafoglio con all’interno i suoi documenti d’identità. Successivamente il giovane veniva condotto presso gli uffici del comando compagnia di Guastalla per ulteriori accertamenti. Alla luce dei fatti ed al termine delle formalità di rito, il 20enne veniva denunciato.