For Run 5.30 Formigine: tutto pronto per l’ottava edizione

Si rinnova venerdì 31 maggio la For Run 5.30, corsa o camminata non competitiva di 5,5 km con partenza da piazza Calcagnini alle 5.30 del mattino.

La manifestazione, a basso impatto ambientale, utilizza solo materiali bio, riciclabili e a km 0. Le ultime iscrizioni potranno essere effettuate domani (mercoledì 29 maggio) e giovedì 30 nel punto di consegna delle t-shirt in base alle taglie ancora disponibili, ovvero in piazza De Gasperi a Formigine dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19. La quota per la partecipazione, comprensiva di maglietta e ristoro con frutta, acqua e tè, è di 5 euro per le iscrizioni cumulative degli studenti delle scuole e per i ragazzi fino a 18 anni e 10 euro per gli adulti.

L’intero utile dell’evento sportivo, che quest’anno giunge all’ottava edizione, sarà destinato a progetti per la comunità tra cui la messa a dimora di piante nei parchi per rendere l’evento ecosostenibile, a compensazione della CO2 prodotta. La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Podistica formiginese.

Complessivamente, le passate edizioni hanno permesso di raccogliere oltre 41mila euro così suddivisi: 12mila euro per gli impianti sportivi, 9.500 per le scuole, oltre 5mila per la piantumazione di alberi, 3mila per sostenere il tirocinio di un giovane laureato, 2.750 per progetti di aiuto ai cittadini e ai rifugiati ucraini, più di 3mila per attività gratuite di ginnastica, 1.730 per gli ospedali del territorio, 1.300 per il restauro di edifici storici, 2.200 per gli alluvionati di Cervia e 750 per aiutare i terremotati del centro Italia.