Elezioni Europee: circa 4350 studenti e studentesse fuori sede hanno presentato domanda per votare a Bologna

Le Elezioni europee dell’8 e 9 giugno vedranno per la prima volta la sperimentazione dell’esercizio del diritto di voto da parte di studentesse e studenti fuori sede: a Bologna hanno fatto richiesta di esercitare il voto in circa 4350.

Sono studenti/esse residenti in un comune di un’altra regione italiana della stessa Circoscrizione 2 in cui rientra la regione Emilia-Romagna (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) e con domicilio nel comune di Bologna per ragioni di studio, oppure residenti in un comune di una regione appartenente a una delle altre quattro circoscrizioni elettorali e con domicilio in un comune della regione Emilia-Romagna, sempre per ragioni di studio, che possono votare a Bologna in quanto Comune capoluogo.

La sperimentazione riguarda solo le elezioni europee, il voto per elezioni amministrative si può esercitare solo nel Comune di residenza.

Ecco cosa c’è da sapere per esercitare il diritto di voto per i fuori sede che ne hanno fatto richiesta entro la scadenza del 5 maggio scorso

Cosa occorre per votare

Per votare occorre avere con sé un documento d’identità valido, la tessera elettorale personale (originale non copia) e l’attestato di ammissione al voto.

Attestato di ammissione al voto

Chi ha presentato domanda regolarmente, entro 5 giorni prima delle elezioni, quindi entro il 4 giugno, riceverà via email, all’indirizzo di posta elettronica che ha comunicato nella domanda, l’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare. Occorre controllare anche la cartella dello spam.

Se al 5 giugno non si è ricevuta la mail, o se non era stato comunicato l’indirizzo email nella domanda, si potrà richiedere l’attestato di ammissione al voto allo Sportello dell’Ufficio Elettorale, in piazza Liber Paradisus 9, venerdì 7 giugno dalle 8 alle 18, sabato 8 giugno dalle 8 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

Dove votare: numero e sede dei seggi

Tutte le sezioni elettorali dedicate al voto di studenti fuori sede sono al Liceo Scientifico Statale Sabin, in via Matteotti 7.

I seggi sono suddivisi per circoscrizione elettorale e per lettera del cognome delle/dei votanti, come descritto di seguito:

Studenti Circoscrizione 2 (Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige: dalla A alla L: seggio 260; dalla M alla Z: seggio 261

Studenti circoscrizione 1(Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria e Lombardia): A-Z seggio 5001

Studenti circoscrizione 3 (Toscana – Umbria – Marche – Lazio): dalla A alla M: seggio 5002; dalla M alla Z: seggio 5003

Studenti circoscrizione 4 (Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria): dalla A alla E: seggio 5004; dalla F alla N: seggio 5005; dalla O alla Z: seggio 5006

Studenti circoscrizione 5 (Sicilia – Sardegna): dalla A alla L: seggio 5007; dalle M alla Z: seggio 5008

Per ulteriori informazioni sul voto fuori sede per motivi di studio scrivere a:

votofuorisede@comune.bologna.it



Tutte le informazioni sul voto alle Elezioni Europee:

https://www.comune.bologna.it/elezioni/europee-2024