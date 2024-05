Il Comune di Formigine ha ricevuto un finanziamento di 15mila euro dalla Regione Emilia-Romagna per portare avanti il progetto “Formigine Città della longevità”. Il percorso nasce con l’obiettivo di rispondere all’invecchiamento della popolazione, un fenomeno che, unito al calo delle nascite, porterà a importanti cambiamenti sociali. La sfida del futuro sarà pertanto costruire sistemi di welfare sempre più strutturati, introducendo nelle comunità il concetto di invecchiamento attivo e un coinvolgimento sempre crescente degli anziani e in generale dei cittadini in ambiti sociali e personali.

La convinzione alla base di questo percorso è che la città debba essere un luogo dove le connessioni intergenerazionali e l’apprendimento continuo possano generare nuove opportunità, anche in termini di prevenzione come già sta accadendo per l’Officina della Memoria, un fiore all’occhiello per Formigine “Città Dementia Friendly”.

La prima fase del progetto prevede un percorso partecipativo, al quale seguirà la redazione del “Manifesto della longevità”.

L’obiettivo a lungo termine è quello di introdurre Formigine nel network internazionale delle Città della longevità e creare all’interno del territorio un hub che funzioni come centro di risorse in grado di fornire informazioni, promuovere eventi e iniziative culturali tematiche, offrire consulenze personalizzate per la progettazione di piani per la longevità e favorire scambi intergenerazionali di competenze nel campo dell’imprenditorialità e della formazione continua.

I principali partner coinvolti nel progetto sono l’Università Popolare di Formigine APS, l’Associazione Sostegno Demenze ODV e l’Associazione San Gaetano, ma il progetto si allargherà a molti altri componenti dell’associazionismo formiginese.