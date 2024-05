Al via lunedì 27/5 nuovi lavori di sistemazione di tratti stradali in città

Inizieranno la prossima settimana, da lunedì 27 maggio, i lavori per due lotti di sistemazione delle strade più ammalorate della città.

Il primo lotto riguarderà via Circonvallazione (nel tratto compreso tra via S.Pietro e via S.Pio X), viale San Lorenzo, via Salvarola, via Ancora (nel tratto compreso tra via Radici in Monte e via Staffette Partigiane), via De Amicis e via Bologna.

Il secondo lotto, invece, riguarderà via Regina Pacis (nel tratto compreso tra via Pedemontana e via Emilia Romagna), i tratti più ammalorati di via Emilia Romagna, via Pedemontana (nel tratto compreso tra via Radici in Piano e la Circonvallazione).