Culturara Estate 2024: quarta edizione della rassegna culturale di Calderara di Reno

Da maggio a settembre Culturara propone una rassegna di attività realizzate a Calderara e nelle frazioni, con un programma che spazia dalle arti visive alla musica, dal cinema al ballo, dagli incontri alle passeggiate, in collaborazione con le associazioni del territorio.

Il cartellone di eventi, che ha visto un’anteprima giovedì 16 maggio con l’Assemblea Selvatica e la prima di una serie di passeggiate alla scoperta del territorio, si aprirà ufficialmente sabato 25 maggio con l’inaugurazione, alle 18, di Mezzomondo, mostra d’arte contemporanea a cura di Adiacenze e Art Motel e in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Anche per questa stagione, Marco Brancato ha realizzato un’illustrazione originale che ci porta oniricamente dentro uno scenario fantastico in cui creature immaginarie evocano la notte danzando eteree.

Culturara Estate fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

I contenuti

Diffusa sul territorio, la rassegna si svolge nel capoluogo e nelle frazioni di Lippo, Longara, Sacerno e Castel Campeggi. Tra gli eventi, due fanno parte anche della Settimana Calderarese, entrambi alla Casa della Cultura: sono Mainstage dal 26 maggio, prove aperte per gruppi emergenti, e il concerto TheHighSiba in programma il 1° giugno. Il 15 e 16 giugno poi è prevista un’altra novità: si tratta del Morellow Festival, musica e cinema al Parco Morello a cura del collettivo HiGuys, che hanno vinto con questo progetto l’edizione 2023 del Bilancio Partecipativo.

Il programma prevede inoltre:

4 proiezioni di film a Longara, all’interno del centro sociale ;

; 1 laboratorio di fotografia per bambini alla Casa della Cultura, dal titolo Il vero mondo immaginato;

2 serate di musica dal vivo e ballo nella piazza di Lippo;

1 festival musicale realizzato dalla Casa della Cultura in collaborazione con Bardamù e il sostegno di UltraOxy con 3 concerti nella piazza davanti alla Casa della Cultura e street food;

1 spettacolo di danza a cura della Casa della Cultura;

3 concerti della rassegna Notti di Note, giunta all’edizione numero 16, all’interno della Chiesa di Sacerno, a cura di Avis;

1 concerto nel parco di Tavernelle;

3 passeggiate sul territorio a cura di GP Longara;

8 camminate sul territorio a cura dell’Associazione Shape;

1 evento di ballo, musica e storia a Castel Campeggi a cura di ANPI, con un’area ristoro a cura di Cucine Popolari OdV.

Le attività sono a ingresso libero (tranne lo spettacolo di danza Triple Bill) e senza prenotazione (fa eccezione il laboratorio di fotografia) e fanno parte del cartellone di Bologna Estate. Le info complete e gli aggiornamenti sono sul sito web di e sulle pagine Facebook e Instagram di Culturara