Piscina comunale, venerdì 24 maggio verrà smontato il grande palo centrale

Sono in programma per la giornata di venerdì 24 maggio i lavori di smontaggio del grande palo centrale installato nell’area all’aperto del Centro nuoto comunale. Il palo, come tutti quelli degli impianti sportivi cittadini, è sottoposto a periodiche verifiche da parte di tecnici specialisti. Nel corso dell’ultimo controllo sono stati individuati elementi di degrado che ne consigliano, per ragioni di cautela in vista dell’apertura estiva dell’impianto, la rimozione.

Gli uffici comunali hanno quindi contattato una ditta qualificata che si occuperà dello

smantellamento del manufatto. I lavori inizieranno alle 8.00 di mattina. Per tutta la giornata di venerdì 24 maggio, a scopo precauzionale, nel corso dell’intervento, rimarranno chiusi al pubblico l’area del parco della piscina interessata dal cantiere e il tratto corrispondente dell’attiguo Percorso Sole.

Il palo, una volta smantellato, sarà depositato nei magazzini comunali. In via transitoria, verrà installato un palo sostitutivo nell’attesa di individuare una soluzione definitiva in accordo con i gestori del Centro nuoto e con i professionisti della Fondazione Archivio Leonardi che custodisce la memoria delle opere del grande architetto Cesare Leonardi che, con Franca Stagi, progettò il complesso del Centro nuoto vignolese.