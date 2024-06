Diversi incidenti nelle ultime ore nel reggiano

Due feriti vengono segnalati a Gualtieri per una fuoriuscita stradale di un’autovettura lungo via Ospedaletto, stamane intorno alle 4:00. Il soccorso degli occupanti sul posto anche i Vigili del fuoco (foto).

Un 18enne, in sella ad una due ruote, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto intorno all’1:00 a Cà de Frati di Rio Saliceto. Ferite gravi anche per una donna che viaggiava su di un’autovettura, rimasta coinvolta in un altro sinistro avvenuto intorno alle 3:00 a Meletole di Castelnovo Sotto. In entrambi i casi è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri.