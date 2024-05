Lama Mocogno, in servizio un nuovo scuolabus per il trasporto scolastico

Pochi giorni fa, a Lama Mocogno è entrato in servizio un nuovo scuolabus adibito al trasporto degli alunni del locale Istituto comprensivo “G. Dossetti”. Si tratta di un pulmino che può ospitare 32 alunni con 1 accompagnatore o 30 alunni con 2 accompagnatori: un investimento complessivo di 79.666 euro, con il sostegno della Fondazione di Modena mediante il progetto “Tutti a scuola”, presentato dal Comune di Lama Mocogno.

Si tratta di un investimento significativo per il Comune di Lama Mocogno: il trasporto scolastico è un servizio di prioritaria importanza per consentire alle giovani famiglie con figli di restare sul territorio e la sua gestione diretta, con mezzi e personale dell’Ente, consente un’elevata flessibilità per rispondere al meglio non solo alle esigenze del trasporto ordinario, ma anche a quelle che derivano dalla programmazione di uscite didattiche da parte dell’Istituto comprensivo.

Il trasporto scolastico – rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado – è fra i servizi più onerosi che svolge il Comune di Lama Mocogno e viene garantito da tre scuolabus, su tratte che complessivamente comportano la percorrenza di circa 350 chilometri al giorno su un territorio di 64 chilometri quadrati, trasportando oltre cento tra bambini e ragazzi le cui famiglie hanno scelto di avvalersene.