SuperEroiAcrobatici sabato 14 dicembre all’Ospedale Policlinico Sant’Orsola

Il 14 dicembre a Bologna sarà una mattinata indimenticabile per i bambini e le famiglie presenti al Policlinico di Sant’Orsola. I loro supereroi preferiti, tra cui Batman, Spiderman, Ironman e Hulk, si caleranno dal tetto del Padiglione 13 per portare un messaggio speciale di forza e coraggio. Dopo la spettacolare discesa, i supereroi visiteranno i reparti del Padiglione 13 per incontrare i piccoli pazienti e portar loro doni insieme ai giocatori del Bologna Basket 2016.

A vestire i panni dei supereroi saranno i volontari dell’Associazione senza scopo di lucro SEA “SuperEroiAcrobatici ODV ETS”. Anna Marras, fondatrice dell’Associazione, condivide il profondo significato dell’iniziativa: «Il nostro desiderio più grande è far brillare una scintilla di gioia nel cuore di ogni bambino e delle loro famiglie. Vogliamo che, anche solo per un momento, i piccoli pazienti si sentano invincibili, proprio come i loro supereroi preferiti. La malattia può essere un avversario terribile, ma noi siamo qui per ricordare loro che hanno una forza straordinaria dentro di sé, e che non sono soli in questa battaglia. Ogni saluto dalla finestra, ogni sorriso e abbraccio nei reparti porta con sé un messaggio semplice ma potentissimo: “Tu sei un supereroe, e i veri supereroi non si arrendono mai!”».

Marras, che spesso partecipa in prima persona vestendo i panni di Capitan Marvel, esprime la sua gioia nel rispondere agli inviti degli Ospedali Italiani: «Ogni volta che entriamo in un reparto e vediamo gli occhi dei bambini illuminarsi, capiamo che stiamo facendo qualcosa di straordinario. Non c’è niente al mondo che possa ripagare la felicità che proviamo nel vedere il sorriso sui loro volti. Questa è la vera magia dei SuperEroiAcrobatici»

Quest’anno la calata coinvolgerà i bambini di tutti i reparti pediatrici del padiglione 13, l’evento è stato organizzato con la collaborazione delle Associazioni CuccioLo, Ageop Ricerca, Amaci, BimboTu, FANEP, Fondazione Ronald McDonald, Biblios.

L’iniziativa vedrà la partecipazione del Bologna Basket 2016 nelle persone del presidente, del capitano Lorenzo Guerri e Pietro Ugolini capocannoniere della squadra. In particolare il BB2016 porterà dei doni da regalare ai bambini del padiglione 13 (Pediatria).