A Camposanto i Carabinieri incontrano la popolazione per prevenire truffe e furti ai danni degli anziani

Nella mattinata di ieri, in Camposanto, presso la sala Ariston, con il patrocinio del Comune di Camposanto, i Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro, guidati dal Comandante Luogotenente Luca Calzolari hanno tenuto una conferenza per sensibilizzare la popolazione sui rischi dei furti in abitazione e delle truffe in danno delle fasce deboli della cittadinanza.

All’incontro, al quale hanno partecipato circa 30 persone, sono stati forniti pratici consigli su come difendersi dai malintenzionati e su come riconoscere le situazioni di pericolo. Durante la conferenza, i Carabinieri hanno spiegato le modalità più comuni con cui vengono perpetrate truffe e furti, sottolineando l’importanza di mantenere alta la guardia e di adottare misure di sicurezza preventive.

I presenti hanno avuto l’opportunità di interagire con i militari, ponendo domande e condividendo esperienze personali. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di incontri promossi dai Carabinieri per rafforzare la sicurezza sul territorio e migliorare la collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale.