Una moto per regalare un sorriso ai pazienti pediatrici del Policlinico di Modena

Una moto in corsia per portare gioia e strappare il sorriso di un bambino che per motivi più grandi di lui non può vivere al momento una vita simile a quella di tanti altri coetanei. Questo è accaduto nella Pediatria del Policlinico di Modena oggi, 22 maggio, quando alle ore 14 è avvenuto un prologo rispetto al programma di TOGO – Joy of Life, festa del volontariato che si terrà nel fine settimana successivo al Parco Novi Sad.

Per l’occasione, infatti, le porte del reparto diretto dal Professor Lorenzo Iughetti si sono aperto all’accesso di una due ruote elettrica e al suo centauro, i quali sono a disposizione dei piccoli degenti. Il mezzo, una volta fatto salire al settimo piano del Policlinico di via del Pozzo, è stato ammirato, toccato e per anche cavalcato, come passeggero del pilota, per brevi tragitti all’interno della struttura.

A portare la moto in reparto, per conto degli organizzatori di TOGO, è stato Max Bianconcini, pilota di moto professionistico e pluripremiato a livello internazionale come freestyler e step up. Il pilota nell’occasione ha consegnato ai bambini presenti anche dei giocattoli in dono.

L’evento, che rientra nella logica della Direzione Generale di portare avanti sempre più iniziative di umanizzazione delle cure, è stato organizzato in collaborazione con il Panathlon Club di Modena che ha favorito il contatto tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e i promotori della manifestazione TOGO. Insieme nei giorni scorsi sono stati effettuati dei sopralluoghi e sono state definite tutte le misure di sicurezza e di logistica necessarie per poter ospitare in un luogo come l’ospedale un’iniziativa di questa tipologia.