Il Comitato Ubersetto da anni si impegna per aumentare il benessere della comunità interloquendo con l’Amministrazione comunale e le aziende del territorio.

In questo contesto è stato aperto un tavolo di lavoro per affrontare la mobilità dei camion nella zona di Ubersetto, cercando di migliorare la viabilità e diminuire l’inquinamento atmosferico e acustico. A questo tavolo hanno partecipato il gruppo Italcer e il Comune di Fiorano Modenese.

Gli incontri si sono susseguiti a partire dal dicembre 2022, momento in cui la Ceramica Fondovalle è entrata nel gruppo Italcer, e sono proseguiti in diversi momenti di confronto in cui c’è stata la partecipazione diretta dell’Amministratore Delegato del gruppo, il Dott. Graziano Verdi; il Direttore generale di Ceramica Fondovalle, Dott. Tusini; oltre a diversi tecnici del gruppo che hanno dato sempre la loro fattiva consulenza.

Per il Comune sono entrati in campo in prima persona il Sindaco Francesco Tosi, l’assessore Davide Branduzzi, con delega alla Mobilità e all’Ambiente, e l’assessore Carlo Santini, con delega al Personale e all’Organizzazione.

Per il Comitato di Ubersetto hanno partecipato il presidente, Alessandro Ciocci, Maurizio Tebaldi, Angelo Patuzzi insieme a diversi cittadini che volontariamente e con spirito costruttivo si sono confrontati con i vari interlocutori.

Il gruppo ceramico ha preso alcuni impegni scritti, in cui sono state fissate tappe e tempi di realizzazione, tutti rispettati, ed in particolare è stata realizzata una nuova uscita in via Dei Prati che di fatto ha ridotto notevolmente l’accesso nella zona di via IV Novembre, ottimizzando la sosta e la circolarità degli automezzi.

In questi incontri costruttivi il Comitato di Ubersetto ha spontaneamente preso formale impegno a dare pubblicità del buon esito di questo tavolo di lavoro, non appena le cose si fossero realizzate come concordato.

Questo risultato dimostra ancora una volta che la collaborazione tra i cittadini, le aziende e la pubblica amministrazione consente l’avverarsi di soluzioni che sono a vantaggio di tutti, costruendo dei percorsi che un singolo soggetto non sarebbe in grado di perseguire.

Un grazie sentito a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo risultato che rimane nel solco di una serie di opere che hanno valorizzato la nostra comunità.

Vi diamo appuntamento per il prossimo tavolo di lavoro finalizzato a far “vincere tutti”.