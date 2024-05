Luca Parasacco nominato nuovo responsabile di Maserati Europa

Luca Parasacco è stato nominato nuovo responsabile di Maserati Europa. La nomina, effettiva a partire da lunedì 20 maggio, si aggiunge a una serie di altri nuovi incarichi all’interno di Maserati Commercial, volti a cogliere e ricoprire appieno gli obiettivi del Brand e a rafforzare ed elevare la squadra che fa capo al Chief Commercial Officer globale Luca Delfino, nominato a gennaio 2024.

Luca Parasacco fa parte del gruppo dal 1997. Nel suo ultimo ruolo come Head of Global DISTRIGO, ha guidato la consolidata rete di distribuzione che fornisce ricambi originali a 11 marchi facenti parte della holding multinazionale.

Esperto conoscitore della rete, Parasacco negli ultimi anni è stato Head of Owned Dealers con responsabilità complessiva dei risultati e dello sviluppo di Motorvillage – l’organizzazione di vendita al dettaglio di FCA – e Commercial Director dei Business Center Mopar – il marchio che identifica tutti i ricambi e gli accessori originali Stellantis – dedicandosi al coordinamento delle attività complessive di post-vendita con particolare attenzione al raggiungimento dei profitti commerciali, allo sviluppo di nuove aree di business e all’implementazione di processi per aumentare la fidelizzazione della clientela.

In precedenza ha avuto responsabilità commerciali al di fuori del territorio nazionale, in Spagna e Portogallo, sviluppando e implementando strategie di vendita e marketing in altri mercati.

Nel corso della sua carriera il manager italiano ha ricoperto diversi ruoli nell’ambito della Region Europa, spaziando dal Development manager al Dealership Sales manager, con focus sulla pianificazione della strategia di sviluppo della rete di distribuzione di tutti i marchi FCA (oggi Stellantis). Si è occupato inoltre del miglioramento delle prestazioni dei concessionari, contribuendo inoltre ai piani di convergenza tra i marchi del gruppo e alla progettazione dei nuovi piani di rete.

Dagli inizi della sua carriera fino ai primi anni Duemila, Parasacco ha approfondito diversi aspetti fondamentali del mercato automotive, apportando ogni volta il suo prezioso contribuito a livello strategico, di sviluppo e supporto della forza vendita, implementazione dei processi post-vendita e assistenza al cliente.

Il Leadership team di Maserati acquisisce così una nuova risorsa con un importante e consolidato bagaglio professionale nell’ambito del Network development, profondo conoscitore dei meccanismi che regolano la rete di vendita e post-vendita ed elemento strategico essenziale per le sfide future che attendono il marchio del Tridente.

Davide Grasso, CEO Maserati: “Sono felice di dare il benvenuto a Luca nel suo nuovo ruolo all’interno di Maserati e mi congratulo con lui per l’importante percorso professionale che l’ha portato fino a qui, a ricoprire un essenziale ruolo strategico all’interno del mercato Europa. Siamo fiduciosi che questa nuova aggiunta al Leadership team contribuirà a migliorare, come previsto, la nostra performance commerciale”.

Luca Parasacco, responsabile Maserati Europa: “Sono molto felice di entrare a fare parte della Maserati Family in questo particolare momento storico per l’industria automotive e per il Brand. Questo ruolo rappresenta per me un traguardo importante e una nuova sfida dopo un percorso intenso e variegato, durante il quale ho potuto approfondire diversi ruoli nell’ambito commerciale e dove sento di avere ancora molto da dare. Spero che le mie esperienze pregresse e la mia particolare formazione sul campo possano dare un sostanziale contributo per una ulteriore crescita del marchio in Europa e nel mondo”.