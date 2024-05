Gli alunni della scuola primaria di San Prospero ricordano Giuseppe Verdi

Domenica 26 maggio alle ore 19.00, nella piazzetta del Volontariato di San Prospero (Via della Pace, 2), la classe 5^A della Scuola primaria di San Prospero “Marga Baraldi” porterà in scena lo spettacolo “Io sono Giuseppe Verdi”. Ideato e scritto da Silvia Biasini, direttrice della Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli, il progetto racconta la storia del grande compositore e della sua musica immortale, rievocandola attraverso quattro delle sue opere: Nabucco, Rigoletto, La Traviata e Aida.

I bambini della 5^A interpreteranno i personaggi e i cori, recitando alcune delle scene più significative. Silvia Biasini ha lavorato a contatto con l’insegnante di italiano Daniela Caiti, che ha contribuito a preparare gli alunni insieme ad altri docenti della scuola.

Lo spettacolo è alla sua terza rappresentazione pubblica, la replica precedente era andata in scena al Teatro del Popolo di Concordia. Obiettivo del progetto è quello di divulgare cultura presso tutta la comunità, attraverso l’impegno e il talento dei bambini. Inoltre il progetto rappresenta per gli studenti un’opportunità per svolgere un importante lavoro interdisciplinare, tra musica, lingua italiana e arte. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli e dal Comune di San Prospero, in collaborazione con Aimag e Sinergas.