Vernissage del Restyling urbano 4.0 del Cortiletto Vassallo di Fiorano

Nel giorno dell’anniversario della strage mafiosa di Capaci, dove rimase vittima il giudice Giovanni Falcone, nella nostra Fiorano si terrà l’ultima azione tra quelle realizzate dall’Amministrazione nel 2023-24 in relazione a GAL GenerAzione Legale – Il Distretto Ceramico per la Legalità (9^ edizione). Si tratta di un progetto che vede il coinvolgimento oltreché di Fiorano anche di Maranello, Sassuolo e Formigine, ed è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

E così giovedì 23 maggio ci sarà alle ore 17.00 il vernissage del Restyling urbano 4.0 del Cortiletto Vassallo, sul fianco del Palazzo Astoria. Si tratta di una riqualificazione a lungo termine, realizzata dall’associazione studentesca Renovatio Crew (Liceo Formiggini) attraverso un’operazione fortemente creativa avviata già nel 2018 con l’intitolazione proprio ad Angelo Vassallo (il “Sindaco Pescatore” ucciso dalla criminalità organizzata) e continuata nel 2019 con il graffito a lui dedicato.

L’ultimo intervento invece ha previsto il restauro dei graffiti e delle pareti cella piazzetta che erano state vandalizzate. In questo modo il cortile potrà riacquisire la sua funzione di luogo di aggregazione dell’intera cittadinanza come “bene culturale comune”, attraverso proposte e idee creative e innovative da svilupparsi in sinergia con i soggetto promotori di cultura e legalità del territorio.

All’evento saranno presenti molti ospiti, a partire dal fratello del Sindaco Pescatore, Dario Vassallo. A seguire, proiezione pubblica del docufilm “Quel che resta” a cura di Luca Pagliari e della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore.

Questa azione di restauro è stata sostenuta dal con un piccolo contributo economico a Renovatio Crew, che ringraziamo a nome dell’intera città.