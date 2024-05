Focus sui giovani, Prandi: “Attenzione e ascolto per garantire un futuro di crescita a Formigine”

“I giovani sono una risorsa, anzi la risorsa: la garanzia della crescita e della vitalità del territorio. È dunque imprescindibile per l’Amministrazione comunale investirvi, affinché rimangano sul territorio: perché qui crescano, si formino e creino la loro famiglia”. È un progetto quello del candidato sindaco Maurizio Prandi i cui temi sono attraversati dal denominatore comune dell’attenzione per i giovani, “che prima di ogni altra cosa vanno ascoltati nelle esigenze e nelle proposte”.

Diverse le misure presentate nell’ambito della formazione, che partono dall’accesso allo studio per tutti i ragazzi, grazie al sostegno agli studenti meritevoli in situazioni di difficoltà economica, in collaborazione di aziende e banche. “Vorremmo portare la scuola superiore a Formigine e, in attesa di questo traguardo, è certamente possibile dare avvio a un progetto per organizzare corsi di specializzazione, coinvolgendo le imprese del territorio, in collaborazione con Its Maker, l’Istituto Tecnico Superiore rivolto ai giovani diplomati che intendono svolgere corsi tecnici biennali in linea con i reali fabbisogni del mondo del lavoro e i trend industriali del Paese”. E ancora Prandi lancia l’idea della realizzazione di una “Scuola dei Mestieri Tradizionali”, con il supporto dei Maestri Artigiani.

In tema di lavoro si parte da maggiori interventi, di concerto con le istituzioni competenti, per riorganizzare il Centro per l’Impiego, in modo da garantire una maggiore interazione domanda/offerta di lavoro, coinvolgendo anche partner privati e stipulando convenzioni specifiche con la Agenzie di lavoro. “Pensiamo inoltre alla realizzazione, in collaborazione con le associazioni di categoria, di una serie di azioni di sensibilizzazione, orientamento, formazione e assistenza rivolte a neo e ad aspiranti imprenditori. In questo senso proponiamo anche l’istituzione di un vero e proprio Sportello per neo Imprenditori e interventi rivolti a giovani che intendano aprire nuove attività”.

Per le giovani famiglie Prandi ha definito obiettivi specifici: la riduzione della tassazione per le giovani famiglie, oltre che per quelle numerose, nidi e materne gratuiti per le coppie under 30 ed edilizia agevolata con particolare attenzione ai giovani nuclei.

“Lavoriamo per il futuro di Formigine partendo da chi oggi quel futuro rappresenta”.