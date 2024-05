Primo bilancio di genere delle aziende sanitarie di Bologna

La presentazione è in programma per mercoledì 22 maggio, alle ore 14.30, presso Cappella Farnese in piazza Maggiore 6 a Bologna. Intervengono: Luca Rizzo Nervo – Assessore Welfare e salute, nuove cittadinanze, fragilità, anziani, disabilità del Comune di Bologna; Simona Lembi – Responsabile Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana di Bologna; Benedetta Siboni – Professoressa associata del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli Studi di Bologna; Paola Canestrini – Professoressa a contratto del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Bologna; Elisa Porcu – Presidente Comitato Unico di Garanzia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;Paolo Bordon – Direttore generale Azienda Usl di Bologna; Anselmo Campagna – Direttore generale Istituto Ortopedico Rizzo e Chiara Gibertoni – Direttrice generale Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna.

I CUG delle tre aziende sanitarie di Bologna – Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del lavoro – hanno deciso di realizzare il primo Bilancio di Genere con l’obiettivo di mappare la situazione attuale e offrire una rendicontazione circa l’impiego di risorse, prestazioni erogate e politiche sul personale, lette attraverso la lente di genere, strumento che costituirà una valida base informativa a supporto di politiche del personale sempre più attente alla parità.

La partecipazione all’evento non necessita di iscrizione, fino ad esaurimento posti.