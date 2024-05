Modifiche viabilità per nuova rotatoria di Ubersetto

Per permettere i lavori di realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra via del Canaletto e via Viazza I tronco a Ubersetto la viabilità subirà le alcune importanti modifiche, a partire da mercoledì 22 maggio fino alla conclusione dei lavori prevista per settembre 2024.

In via Viazza I tronco verrà istituito il divieto di svolta su via del Canaletto e sulla Pedemontana in direzione Sassuolo sarà chiusa l’uscita su via Cameazzo.

Anche per la linea 671 (direzione Fiorano) del trasporto pubblico sono previste alcune variazioni: l’autobus da via Giardini svolterà in via Montegrappa e verrà installata una nuova fermata provvisoria in via Montegrappa angolo via del Canaletto in sostituzione di quella in via Canaletto prossima a via Monte Cimone che sarà soppressa.

La ditta incaricata dei lavori si sta occupando della distribuzione dei volantini informativi sulle modiche alla viabilità ai residenti e alle attività produttive della zona.

Per limitare i disagi alla circolazione saranno installati segnali di preavviso della chiusura dello svincolo con indicazioni di percorsi alternativi.