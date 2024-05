Salvini al Carani: “La Bretella si farà”

Tappa sassolese per il Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, ospite della Lega cittadina al Teatro Carani per presentare il suo libro ‘Controvento’ e “lanciare” la candidatura a sindaco di Gian Francesco Menani e quella in Europa del consigliere regionale, e comunale, Stefano Bargi.

Salvini, che prima di salire sul palco insieme a Bargi e Menani, ha incontrato alcuni industriali del territorio insieme all’Onorevole Benedetta Fiorini, ha rassicurato i presenti circa la realizzazione della ‘bretella’ Campogalliano-Sassuolo («Stiamo facendo più noi in pochi anni che altri in cinquanta»), e poi è stato protagonista di un siparietto con il Sindaco uscente, che ha ricordato al Ministro come per un’altra infrastruttura, ovvero la ‘bretellina’ di Pontenuovo «servirebbero una quindicina di milioni». «Quella – la risposta di Salvini – li chiederai a Bargi».