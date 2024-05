Fiorano: programma asfalti e marciapiedi 2024

Come da prassi consolidata in questi anni, la Giunta del Comune di Fiorano Modense, in accordo con gli uffici tecnici, ha approvato nella seduta 14 maggio scorso una informativa che ha come oggetto “Programma asfalti e marciapiedi 2024”.

Il documento rappresenta un importante strumento di programmazione del Comune, in quanto definisce sulla base di un indicatore oggettivo, denominato “stato di degrado” della strada, l’ordine di priorità degli interventi di manutenzione straordinaria con la stima del relativo costo.

Dopo un 2023 concluso con investimenti sugli asfalti di circa 900.000 euro, il piano asfalti 2024 presenta una stima che vede 1.653.027 euro di investimenti relativi a 22 siti, tra strade, marciapiedi, aree cortilive e attraversamenti pedonali protetti.

Con un simile investimento replicato anche nei prossimi due anni si miglioreranno gran parte delle strade che ad oggi (circa 25) presentano problematiche minori rispetto al piano investimenti 2024, oltre a poter avviare un piano di manutenzione a rotazione che cerchi di prevenire le problematiche di usura e ammaloramento.

L’Amministrazione sottolinea ancora una volta che solo la programmazione basata su dati tecnici e oggettivi può consentire di raggiungere obiettivi sfidanti, realistici e sostenibili con risorse del Comune.