Nelle seconde libere del GP del Made in Italy Charles primo, Carlos sesto

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il primo e il sesto tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

59 giri. I due piloti hanno iniziato il turno con gomme Medium con le quali il monegasco e lo spagnolo hanno ottenuto rispettivamente 1’16”677 e 1’16”680. Nella parte centrale della sessione su entrambe le SF-24 sono state montati pneumatici Soft con i quali sono stati centrati i tempi di riferimento: 1’15”906 per Leclerc e 1’16”423 per Sainz che non ha trovato un giro perfetto. Nell’ultima parte del turno entrambi i piloti hanno caricato carburante per provare in configurazione gara con mescola Medium. Nel complesso 29 le tornate completate da Charles, una in meno di Carlos.