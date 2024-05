Lavori di prolungamento della Tangenziale di Modena: chiusure notturne stazione di Modena sud sulla A1

Nell’ambito delle attività connesse al prolungamento della Tangenziale di Modena, da lunedì 20 maggio sono stati pianificati interventi che prevedono la realizzazione di una rotonda esterna alla stazione di Modena sud, al fine di adeguare l’intersezione autostradale con la nuova configurazione della viabilità ordinaria.

Il cronoprogramma delle attività – che per specifiche ragioni tecniche devono essere svolte in assenza di traffico – è stato finalizzato con l’obiettivo di limitare il più possibile l’impatto sui transiti, pertanto prevede l’esecuzione dei lavori esclusivamente in orario notturno, la sospensione nei fine settimana e la conclusione dell’intervento entro la prima decade di giugno e comunque prima dell’aumento dei flussi previsto per la stagione estiva.

Al fine di garantire il rispetto dei tempi stimati per le lavorazioni, è stato inoltre previsto l’impiego di più squadre di maestranze che si alterneranno su più turni di lavoro.

A partire da lunedì 20 maggio la stazione di Modena sud, sarà quindi chiusa in uscita per chi proviene da Bologna e da Milano, come di seguito indicato:

nelle cinque notti di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 maggio, con orario 22:00-6:00; -nelle cinque notti di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 maggio, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, chi proviene da Bologna potrà utilizzare l’uscita della stazione di Valsamoggia, al km 184+800, mentre chi proviene da Milano potrà uscire alla stazione di Modena nord al km 158+000.