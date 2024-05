“Laboratorio politico-Dialogo interattivo sul programma elettorale” promosso dalla Lista Civica Impegno Comune

“Siete pronti a far sentire la vostra voce?

Unitevi a noi per una serata di dialogo, scambio e di democrazia partecipativa. Utilizzando l’innovativo strumento tecnologico Mentimeter, ti invitiamo a mettere alla prova le tue conoscenze sul Comune di Fiorano, a porre domande e condividere le tue idee sui temi locali che ti stanno a cuore. La tua opinione conta, e vogliamo sentirti! Che tu sia un residente di lunga data, un nuovo arrivato o semplicemente interessato al futuro della nostra comunità, questo evento è aperto a tutti. Insieme, costruiamo un futuro migliore per la nostra città!”. Così la Lista Civica Impegno Comune – Marco Biagini sindaco.

“Laboratorio politico è un dialogo interattivo con la cittadinanza che si svolge in un clima informale e di confronto. Un’esperienza innovativa ed una vera e propria première sul territorio spezzanese. Attraverso domande prevalentemente a risposta multipla informeremo i partecipanti sui progetti realizzati e portati avanti dalle precedenti amministrazioni, collegandoci poi a quest’ultime per esporre i nostri punti programmatici. Accoglieremo le riflessioni e i bisogni del pubblico, sempre nell’ottica di un dibattito costruttivo. L’aperitivo finale sarà l’occasione per conoscerci meglio”, aggiunge la lista.

“L’evento è limitato a 50 persone. Chi non vuole mancare all’evento può prenotare il suo posto tramite e-mail a impegnocomune41042@gmail.com o via WhatsApp al numero 328 73 68 177 (Luca). Vi aspettiamo sabato 18 maggio 2024 alle ore 17:00 presso Casa Corsini, Piazza Falcone e Borsellino, Spezzano di Fiorano Modenese”.

Organizzatori candidati di Impegno Comune: – Sara Denti, pediatra di libera scelta nel Distretto Ceramico; Luca Montorsi, commerciale, laureato in Lingue per la Promozione di Attività Culturali; Grazia Nicastro, infermiera specializzata in biostatistica e studi clinici; Sonia Pellesi, psicologa psicoterapeuta ad indirizzo adleriano, terapeuta EMDR, libero professionista.

e-mail: impegnocomune41042@gmail.com – Pagina Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558721373392 – Pagina Instagram: @impegnocomune41042 – Sito Web https://www.marcobiagini.it/impegno-comune/