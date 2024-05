In piazza Roma a Modena tornano gli spettacoli delle “Notti Ducali”

Due concerti con nomi straordinari della musica italiana come Paolo Fresu e Fiorella Mannoia e un live tra giornalismo e musica con Corrado Formigli e Stefano Massini danno vita alla seconda edizione di “Notti Ducali”, la rassegna estiva che da lunedì 15 luglio propone tre appuntamenti, in tre serate consecutive, in piazza Roma, mantenendo il format dello scorso anno che unisce linguaggi culturali diversi e valorizza un luogo storico come il Palazzo Ducale.

“Notti Ducali”, che si inserisce nel programma dell’Estate modenese, è promossa dall’amministrazione comunale e organizzata da Studio’s con il sostegno di Fondazione di Modena e del Gruppo Hera.

La seconda edizione della rassegna, presentata nella mattinata di venerdì 17 maggio in Municipio, si aprirà lunedì 15 luglio con l’energetico Devil Quartet del trombettista Paolo Fresu che, con il chitarrista Bebo Ferra, il contrabbassista Paolino Dalla Porta e il batterista Stefano Bagnoli, porta sul palco “Impromptus”, spettacolo che trasmette il meglio dell’immensa creatività di una formazione che riesce a divertirsi e a far divertire il pubblico in modo straordinario.

Martedì 16 luglio è la volta del teatro civile di Corrado Formigli e Stefano Massini insieme in “Titanic, il pianeta affonda ma l’orchestrina continua a suonare”, performance tra giornalismo, story telling e musica che porta l’attenzione sulla crisi climatica.

A chiudere le “Notti ducali” mercoledì 17 luglio sarà Fiorella Mannoia, che festeggia i settant’anni regalando al pubblico un grande concerto che ripercorre tutta la sua carriera, accompagnata da una band e da un’orchestra sinfonica.

I biglietti saranno in vendita dalle 14 di martedì 21 maggio, sui circuiti Ticket one, Boxer Ticket, Vivaticket. Per lo spettacolo di Formigli e Massini i biglietti partono da 10 euro; per il concerto di Fiorella Mannoia il costo dei biglietti parte da 32 euro. Il concerto di Paolo Fresu è a ingresso libero e gratuito. Per tutti gli spettacoli i posti saranno a sedere.