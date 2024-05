Autocarro fuori strada a Castelnovo Sotto, grave un 70enne

Questa mattina intorno alle 10:40, in via Rivarolo a Castelnovo Sotto, per cause in corso di accertamento il conducente di un un autocarro ha perso il controllo del mezzo che si è arrestato, ribaltato sul fianco, a lato carreggiata. I due occupanti, un uomo di 46 anni ed uno di 70, sono stati liberati dai Vigili del fuoco, affidati ai sanitari inviati dal 118 e trasportati all’ospedale di Reggio Emilia. Ad avere la peggio il 70enne, ricoverato in codice di massima gravità. Lievi ferite per l’altro uomo.