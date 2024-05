Sassuolo: presentata la lista di Fratelli d’Italia

«Fosse una squadra, sarebbe senza dubbio la più blasonata che si prepara al campionato che giochiamo tra 8 e 9 giugno». Sceglie una metafora sportiva, il consigliere regionale Luca Cuoghi, per presentare la lista di Fratelli d’Italia, la cui ‘prima’ è andata in scena ieri al Charlie Cafè, in zona Parco.

«Un consigliere regionale, un ex sindaco, un vicesindaco, cinque assessori e otto consiglieri comunali si aggiungono a professionalità che per la prima volta si affacciano alla politica. Fratelli d’Italia vuole una proposta ampia per aggiungere forza alle proprie idee ed al programma del centrodestra», ha detto ancora Cuoghi.

In lista, con lui, il presidente del consiglio comunale Luca Caselli, l’attuale vicesindaco Alessandro Lucenti e poi Giuliano Zanni, Anna Maria Anselmi, Simone Camuncoli, Roberta Camurati, Federica Carnuccio, Claudio Casolari, Claudio Raffaele De Carlini, Ivano Giacobazzi, Stefania Giavelli, Mauro Guandalini, Sara Macchioni, Carlalberto Marchi, Francesco Marino, Monica Moretti, Angela Ottani, Ettore Roteglia, Biagio Antonio Santomauro, Alberto Spinato, Benedetto Terenzio, Alessandra Viglino, Paolo Vincenzi.

«Siamo di fronte – ha detto invece Luca Caselli – a due sfide storiche: confermare per la prima volta un sindaco e una Giunta di centrodestra a Sassuolo ed eleggere in Europa un esponente della destra emiliana come Stefano Cavedagna: la nostra lista – ha aggiunto – ha qualità e competenze per raggiungere entrambi i risultati».

Presente anche il Sindaco uscente Gian Francesco Menani, candidato per il centrodestra al secondo mandato.