Nella mattina di mercoledì 15 maggio tra le ore 9 e le ore 14 si verificherà la temporanea interruzione dell’erogazione di corrente elettrica e dei collegamenti telefonici in entrata e in uscita nella sede della Casa della Comunità Nord in via Gramsci a Reggio Emilia.

L’interruzione è dovuta a un intervento di manutenzione da parte di ENEL. I cittadini che hanno prenotazioni in quella fascia oraria sono stati avvertiti. Ausl si scusa in anticipo per eventuali disagi.