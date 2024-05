Inaugurato a Reggio Emilia il Mercato coperto di Campagna Amica del Tricolore

Inaugurato questa mattina il mercato di Campagna Amica del Tricolore in Corso Garibaldi a Reggio Emilia, alla presenza dei dirigenti della Coldiretti reggiana Matteo Franceschini, il presidente e Alessandro Corchia il direttore, insieme al direttore regionale Marco Allaria Olivieri, accompagnati anche dal Sindaco Luca Vecchi e dall’assessore regionale Alessio Mammi. Sono intervenuti anche Sonia Mucci di Fondazione Campagna Amica e Giuliano Razzoli in qualità di presidente del Consorzio Abtre. Ha simpaticamente condotto l’inaugurazione Patrizio Roversi.

Il mercato di Campagna Amica si è presentato oggi, per la prima volta alla città e sarà aperto il mercoledì, il venerdì e il sabato con i produttori agricoli di Coldiretti del territorio reggiano.

Il Mercato Coperto di Campagna Amica è un luogo non solo di vendita diretta dei buoni prodotti delle aziende agricole ma anche di incontro, di condivisione, di relazione, un luogo di educazione ad una alimentazione salutare e di stagione, un progetto di sviluppo dell’agricoltura distintiva di prossimità, che promuove la cultura del buon cibo locale.

Sono 25 le aziende agricole che vendono direttamente i loro prodotti: dall’ortofrutta fresca alle conserve e sottoli, dai salumi alla carne di rossa reggiana e di suino bio, dal Parmigiano Reggiano di rossa reggiana e bio ai formaggi di pecora dell’Appennino, dal pane con farina di grani antichi alla pasta. E inoltre le nostre dop del vino Aceto balsamico tradizionale fino all’offerta di piatti pronti per gustare il vero cibo contadino.

«Sono venuto proprio per controllare che non ci fosse della carne sintetica in vendita al mercato – ha scherzosamente replicato il direttore della Coldiretti Emilia Romagna Marco Allaria rispondendo alla domanda di Roversi sul rischio della diffusione del cibo sintetico. Ci siamo battuti a tutti i livelli per frenare alcune storture che minacciano il futuro dell’agroalimentare nazionale – ribatte Allaria – così come la raccolta di un milione di firme per mettere in trasparenza la filiera agroalimentare».

«Il mercato del Tricolore appena aperto a Reggio Emilia – dichiara il direttore di Coldiretti Reggio Emilia Alessandro Corchia – è frutto di un lungo percorso, già concretizzato in molte altre città anche della nostra regione, che finalmente prende corpo anche nella nostra città per le nostre aziende agricole».

«È stato scelto il nome ‘del Tricolore’ per il mercato di Campagna Amica di Reggio Emilia – precisa Corchia – per due motivi: come omaggio al simbolo della nostra città e come emblema della battaglia di Coldiretti “forza amica del paese per evidenziare l’origine in etichetta dei prodotti alimentari, in Italia ed in Europa».

L’Emilia Romagna è il cuore agroalimentare del paese, la food valley d’Italia – ha detto l’assessore regionale Mammi –non solo per le quantità della produzione agricola ma anche per la qualità.

Al mercato di Campagna Amica ci sono tutte le dop e le igp dell’agricoltura reggiana, i prodotti agricoli con le loro storie.

Il taglio del nastro inaugurale è avvenuto per mano del presidente Matteo Franceschini, dopo la benedizione di Don Angelo, il consigliere ecclesiastico della Coldiretti reggiana. Al taglio del nastro è seguita l’apertura di due forme di Parmigiano Reggiano di 24 mesi da parte dell’azienda Ca’ Bianca e Fattoria Rossi.