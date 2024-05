Giovedì 16 maggio, il festival Crossroads inizia una lunga permanenza all’Asioli di Correggio

Giovedì 16 maggio, il festival itinerante Crossroads arriverà per la prima volta in questa sua edizione a Correggio. Sarà l’inizio di una lunga permanenza al Teatro Asioli, che ospiterà ben undici concerti, sino al 31 maggio. Un festival nel festival che sarà inaugurato, alle ore 21, dal quartetto Extended Singularity, con Fulvio Sigurtà alla tromba, Stefano Onorati al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria.

Il pianista livornese Stefano Onorati, classe 1966, e il trombettista bresciano Fulvio Sigurtà, classe 1975, nel 2018 hanno dato vita al duo “Singularity”, occasione per vorticose rivisitazioni di un repertorio jazz non dei più esplorati (da Kenny Wheeler a John Taylor) e fughe verso l’improvvisazione totale, anche con l’ausilio dell’elettronica. Il quartetto “Extended Singularity” è l’estensione acustica di quell’esperienza, realizzata coinvolgendo il contrabbassista toscano Gabriele Evangelista e il batterista marchigiano Alessandro Paternesi. Le già ampie prospettive del duo originario si allargano ulteriormente, arrivando a esplorare un territorio musicale vasto, che coniuga conoscenza della tradizione e ricerca innovativa.

Anche in quartetto, la musica scorre lungo binari molto liberi, in cui l’interplay, le scelte espressive, l’urgenza comunicativa e certe acrobazie ‘senza rete’ assumono più rilievo rispetto alle composizioni scelte per la scaletta.

Per Enrico Rava si tratta di un quartetto “magico” e dalla “concentrazione assoluta che non ha mai neanche un attimo di cedimento. Una democrazia perfetta”.

Crossroads 2024 è organizzato come sempre da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Il festival vanta il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 8; abbonamento agli 11 concerti di Crossorads a Correggio euro 99.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it – website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it