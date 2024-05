Domenica 12 maggio a Modena evento di sensibilizzazione e prevenzione “Cuore di donna”, dedicato alla salute femminile

Dalle associazioni di volontariato – Croce Rossa, Croce Blu, AIL, Amici del Cuore, ANT, Cuore in Gamba, Il Cesto di Ciliege, Moringa, Rete Archivi e Salute e l’Archivio di Stato di Modena – ai medici ed esperti di varie discipline – cardiologi, ginecologi, urologi, pneumologi, dermatologi, reumatologi, medici dello sport, nutrizionisti, chirurghi plastici, oncologi ed ematologi. Si riuniranno tutti per offrire consulenze gratuite alla cittadinanza, domenica 12 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 in Piazza Grande a Modena, grazie all’evento pubblico di sensibilizzazione e prevenzione dedicato alle donne “Cuore di donna”.

L’iniziativa è stata organizzata, in occasione della festa della mamma, da Unimore e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, con il coordinamento della Dott.ssa Francesca Coppi, cardiologa e ricercatrice di Unimore e il supporto di Fondazione di Modena e Fondazione Iris Ceramica Group.

“E’ molto importante che si faccia prevenzione fin dalla giovane età. Abbiamo portato in piazza questo evento mirato proprio per aiutare le donne a sviluppare corrette abitudini già da ragazze, ma anche per rispondere alle domande o dare consigli sulla salute femminile a 360 gradi a tutte coloro che lo desiderano” – ha commentato la Dott.ssa Francesca Coppi di Unimore.

Nel corso dell’iniziativa “Cuore di Donna” verrà distribuito anche un libretto, che si propone come guida pratica e introduttiva alla salute femminile. La brochure, appositamente realizzata e distribuita per l’evento, fornirà tanti spunti su pratiche salutari, esami e screening da personalizzare secondo l’età e le esigenze personali.

La manifestazione del 12 maggio rappresenta l’evento di chiusura del progetto inaugurato lo scorso 5 febbraio con il convegno al Teatro del Collegio San Carlo “Cuore di Cuore di Donna: come prendercene cura”, realizzato con il sostegno della Fondazione di Modena, a cui hanno partecipato esperti di rilievo per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi legati alle malattie cardiovascolari di genere.