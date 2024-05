Domani Matteo Renzi a Sassuolo per lanciare la candidatura di Giulia Pigoni

Sabato 11 maggio il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, sarà a Sassuolo per lanciare la candidatura al Parlamento europeo di Giulia Pigoni, consigliera regionale che correrà nella circoscrizione Nord Est nella lista Stati Uniti d’Europa. L’appuntamento è alle ore 11,30 presso il rinnovato Teatro Carani.

Un appuntamento molto importante per la consigliera di Sassuolo, che attualmente in Regione Emilia-Romagna riveste il ruolo di Presidente del Gruppo consigliare di Italia Viva.

“È una sfida bellissima – commenta Giulia Pigoni – che ho accolto con entusiasmo: il futuro del nostro Paese passa necessariamente da un’Europa più forte, più unita, più in grado di rispondere alle sfide sempre più complesse del panorama mondiale”.

“Sono grata per questa opportunità – prosegue la consigliera – e ci metterò tutta la determinazione di cui sono capace per portare la voce del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia, del Veneto e dell’Emilia-Romagna in Europa. Vorrei rappresentare le nostre aziende, le nostre associazioni, i nostri giovani. Questo territorio così vasto e ricco di eccellenze, così orgoglioso e vivo, merita tutto l’impegno di cui siamo capaci”.