Musiche da Oscar al Duse di Bologna con ‘Omaggio a Morricone’

Ultimissime poltrone libere per assistere, il 14 maggio alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna, al concerto ‘Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar’.

Dopo i sold out delle scorse stagioni, lo spettacolo che omaggia il repertorio del Premio Oscar Ennio Morricone, torna in scena con l’Orchestra Ensemble Le Muse, Angelica De Paoli (voce solista) e con la partecipazione straordinaria della soprano italo-svedese Susanna Rigacci, che è stata la voce solista di Morricone nel mondo e ora ha scelto di continuare a cantare le opere del Maestro in esclusiva con Le Muse. Alla direzione e al pianoforte il M° Andrea Albertini, ideatore dello spettacolo nonché creatore dell’ensemble musicale, tutto al femminile, che sarà protagonista strumentale della serata.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it