Lunedì prossimo torna il Gruppo di Lettura del Bla

Nuovo appuntamento per il Gruppo di lettura del Bla: la comunità di lettori torna in biblioteca a Fiorano lunedì 13 maggio alle 21.00 per parlare di “Kobane Calling” del celebre fumettista Zerocalcare! Si tratta lungo un viaggio al confine tra la Turchia e la Siria, a pochi chilometri dalla città assediata di Kobane, tra difensori curdi del Rotava, opposti alle forze dello Stato Islamico.

L’invito a partecipare è esteso anche a chi non ha letto il libro: è sufficiente portare con sé il proprio amore per la letteratura oppure la curiosità verso un’esperienza nuova, la volontà di confrontarsi e condividere i propri gusti letterari oppure ascoltare esperienze e punti di vista diversi. A condurre l’incontro sarà sempre Alice Torreggiani, esperta e amante di libri che anche nei mesi scorsi ha accompagnato i lettori in questa esperienza in biblioteca.

Gli appuntamenti del Gruppo di lettura si tengono al BLA, in via S. Pellico 9. Per informazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca (0536/833403 o biblioteca@fiorano.it). L’ingresso è sempre libero e gratuito.